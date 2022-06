Sottovoce al VISTA Hotel - Como

c/o VISTA Hotel, p.zza Camillo Benso Conte di Cavour, 24

Indirizzo: c/o VISTA Hotel, p.zza Camillo Benso Conte di Cavour, 24

Il ristorante Sottovoce, situato all’ultimo piano di VISTA Palazzo Lago di Como - l’unico 5 stelle lusso nel cuore della città di Como e parte del gruppo Lario Hotels – trova sul ponte di comando dei fornelli di casa lo chef Stefano Mattara. Il ristorante - presente anche nel secondo nuovo VISTA da poco aperto a Verona - offre un’esperienza culinaria che si fa multi-sensoriale con piatti caratterizzati dal giusto equilibrio tra tradizione e sperimentazione. Un punto di riferimento nella scena enogastronomica comasca e italiana per l’impronta internazionale e contemporanea, ma sempre legata alla tradizione e alla selezione di materie prime secondo criteri di eccellenza e sostenibilità. Una scelta che guarda soprattutto al territorio italiano e locale, per creare una perfetta armonia di sapori, colori e consistenze, concretizzata in piatti “fine dining”, dettati dallo stile solido e ben centrato dello Chef Mattara. I clienti possono scegliere il Menu degustazione oppure farsi ispirare dalla carta.

