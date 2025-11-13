Sparkle 2026, Ca’ del Bosco fa cinquina di “5 Sfere”. Tris di Ferghettina, Uberti, Moser e Andreola

Cinquina per Ca’ del Bosco, tra i “diamanti” più brillanti della Franciacorta (di proprietà della famiglia Zanella, che l’ha fondata, e del gruppo Herita Marzotto Wine Estates della famiglia Marzotto), tripletta per Ferghettina ed Uberti, ancora dalla Franciacorta, Moser, dal Trentodoc, e Andreola, da Valdobbiadene con il Prosecco Docg, ma anche tante doppiette, firmate, ancora, dalle franciacortine Guido Berlucchi, Marzaghe e Villa Franciacorta, dalle trentine Ferrari Trento, Maso Martis, Reví e Cesarini Sforza, dall’altoatesina Arunda, e, ancora, da Adami, Le Manzane e Sorelle Bronca dal territorio del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Docg, da Vigne del Patrimonio, nel Lazio, e da Marramiero, in Abruzzo: sono le singole cantine più premiate con le “5 Sfere”, il massimo riconoscimento attribuito da “Sparkle” 2026, edizione n. 24 della guida ai migliori spumanti secchi italiani, edita dalla storica rivista di enogastronomia “Cucina & Vini”, curata da Francesco D’Agostino.

Novantadue, nel complesso, le etichette premiate con le “5 Sfere”, tra le 976 presenti in guida, e che saranno protagoniste dello “Sparkle Day”, di scena il 29 novembre, a Roma (al The Westin Excelsior Hotel, anche con una masterclass sull’Alta Langa, alla presenza del presidente del Consorzio Alta Langa, Giovanni Minetti).

A livello territoriale, la regione più rappresentata è la Lombardia, grazie ai 31 riconoscimenti ricevuti, 29 con il Franciacorta Docg e 2 all’area dell’Oltrepò Pavese; a quota 21, il Trentino, tutto con il Trentodoc, e 21 premi anche per il Veneto, di cui 18 al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, 2 al Lessini Durello Doc e uno all’Asolo Prosecco Superiore Docg. Seguono in classifica il Piemonte (6 premi, tutti per l’Alta Langa), l’Alto Adige (4), l’Abruzzo (3), il Lazio e la Puglia (2), e chiudono Sicilia e Umbria con un “5 Sfere”.

Ma, come sempre, la guida è anche un momento di riflessione sull’andamento di una tipologia, quella degli spumanti, che sembra tirare il fiato dopo anni di crescita tumultuosa sui mercati. Come conferma lo stesso Francesco d’Agostino: “in 24 anni di lavoro, è la prima volta che si percepisce un po’ di incertezza dal mercato, a dispetto di una qualità che ha raggiunto livelli altissimi, insieme ai traguardi di produzione, superiore a 1,11 miliardi di bottiglie prodotte in un anno, tra il primo agosto 2024 e il 31 luglio 2025 (elaborazione “Cucina & Vini”, su dati Icqrf). I dazi porteranno sicuramente ad una frenata nelle esportazioni, fenomeno mai registrato negli ultimi 15 anni e che però, fino a luglio 2025, non si è ancora palesato, visto che abbiamo superato un miliardo e trecento milioni, mentre a luglio 2024 ne eravamo a ridosso (dati Istat). Crediamo, però, che all’impegno dei vitivinicoltori di aumentare la produzione risponderà anche il mercato interno, grazie principalmente alla spinta delle nuove generazioni. I giovani sono sempre stati restii ad avvicinarsi al vino, ciascuno di noi ne è testimone, ma i vini con le bollicine li stanno avvicinando al consumo consapevole prima di quanto accaduto in altre generazioni. In questo contesto, crediamo che una guida più agile diventi più fruibile per un mondo di consumatori che accoglie più che in passato i giovani, quantomeno per il fenomeno dell’aperitivo. “Sparkle” 2026 in versione cartacea presenta i migliori 150 vini con le bollicine d’Italia, mentre su web sarà disponibile il racconto dei mille vini che, quest’anno, il nostro panel di degustazione ha selezionato”.

Focus - Le “5 Sfere” by “Sparkle” 2026

Piemonte

Bera - Alta Langa Bera Blanc Extra Brut 2021

Giulio Cocchi - Alta Langa Bianc ’d Bianc Brut 2019

Enrico Serafino - Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2019

Fontanafredda - Alta Langa Riserva Vigna Gatinera Blanc de Noirs 120 Mesi Brut Nature 2014

Pecchenino - Alta Langa Riserva Psea Pas Dosé 2019

Tenuta Carretta - Alta Langa Airali Pas Dosé 2021

Lombardia

Antica Fratta - Franciacorta Essence Nature 2020

Barone Pizzini - Franciacorta Naturae Extra Brut Edizione 2021

Berlucchi Guido - Franciacorta Riserva Franco Ziliani Dosaggio Zero 2011

Berlucchi Guido - Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême Blanc de Noirs Extra Brut 2014

Bosio - Franciacorta Riserva Girolamo Bosio Pas Dosé 2017

Ca’ del Bosco - Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2016

Ca’ del Bosco - Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2016

Ca’ del Bosco - Franciacorta Riserva Vintage Collection Dosage Zéro Noir 2016

Ca’ del Bosco - Franciacorta Vintage Collection Dosage Zéro 2020

Ca’ del Bosco - Franciacorta Vintage Collection Satèn 2020

Ferghettina - Franciacorta Riserva 33 Non Dosato 2017

Ferghettina - Franciacorta Riserva Extra Brut 2017

Ferghettina - Franciacorta Rosé Brut 2021

Freccianera Fratelli Berlucchi - Franciacorta Riserva Casa delle Colonne Zero 2015

I Barisèi - Franciacorta Riserva Francesco Battista Dosaggio Zero 2015

Lantieri de Paratico - Franciacorta Rosé Brut

Marzaghe - Franciacorta Superno Dosaggio Zero 2015

Marzaghe - Franciacorta Treha Brut 2019

Mirabella - Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2018

Montedelma - Franciacorta Pas Dosé 2017

Muratori - Franciacorta Satèn

Tenuta Martinelli - Franciacorta Benedetta Buizza Dosage Zéro

Terre d’Aenòr - Franciacorta Brut

Uberti - Franciacorta Dequinque RP 02-19 Extra Brut

Uberti - Franciacorta Magnificentia Satèn 2021

Uberti - Franciacorta Riserva Sublimis Dosaggio Zero 2017

Vigna Dorata - Franciacorta Brut Nature

Villa Franciacorta - Franciacorta Cuvette Brut 2020

Villa Franciacorta - Franciacorta Mon Satèn 2020

Calatroni - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Poggio dei Duca Pas Dosé 2020

Monsupello - Brut

Trentino

Abate Nero - Trento Riserva Cuvée dell’Abate Brut 2014

Altemasi - Trento Riserva Graal Brut 2018

Cantina Aldeno - Trento Riserva Altinum Pas Dosé 2017

Cantina di Riva - Trento Brezza Riva Brut

Cantina Rotaliana - Trento Riserva R Brut 2017

Cembra Cantina di Montagna - Trento Riserva Oro Rosso Dosaggio Zero 2019

Cesarini Sforza - Trento Riserva 1673 Extra Brut 2017

Cesarini Sforza - Trento Riserva Aquila Reale Brut 2015

Ferrari Trento - Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2016

Ferrari Trento - Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2016

Mas dei Chini - Trento Riserva Inkino Carlo V Brut 2016

Maso Martis - Trento Riserva Dosaggio Zero 2020

Maso Martis - Trento Riserva Madame Martis Brut 2015

Metius - Trento Riserva Methus Brut 2019

Moser - Trento Blanc de Noirs Blauen Extra Brut 2018

Moser - Trento Blanc del Blancs Brut Nature 2019

Moser - Trento Riserva Tracce Extra Brut 2012

Reví - Trento Riserva Paladino Brut 2019

Reví - Trento Riserva Re di Revì Extra Brut 2015

Valentini di Weinfeld - Trento Riserva Armino Brut 2017

Villa Corniole - Trento Salìsa Rosé Extra Brut 2021

Alto Adige

Arunda - Alto Adige Cuvée Marianna Extra Brut

Arunda - Alto Adige Perpetuum Extra Brut

Cantina Kurtatsch - Alto Adige Riserva 600 Blanc de Blancs Extra Brut 2019

Praeclarus - Cantina San Paolo Alto Adige Blanc de Blancs Pas Dosé 2020

Veneto

Commendator Pozzobon Rosalio - Asolo Prosecco Superiore Collezione del Commendator Extra Dry

Adami - Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry

Adami - Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2024

Andreola - Valdobbiadene Cartizze Dry 2024

Andreola - Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore Extra Dry 2024

Andreola - Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2024

BiancaVigna - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collato Extra Dry 2024

Borgoluce - Valdobbiadene Rive di Collalto Extra Brut 2024

Bortolomiol - Valdobbiadene Prosecco Superiore BandaRossa Vigna di Collagù Extra Dry 2024

Col Vetoraz - Valdobbiadene Coste di Mezzodì Dry 2024

La Tordera - Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024

Le Colture - Valdobbiadene Prosecco Superiore Cruner Dry

Le Manzane - Conegliano Prosecco Superiore Rive di Manzana Springo Bronze Dry 2024

Le Manzane - Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2024

Malibràn - Conegliano Valdobbiadene Gorio Extra Dry 2024

Ruggeri - Valdobbiadene Prosecco Superiore Giustino B. Extra Dry 2024

Sorelle Bronca - Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Farrò Particella 232 Extra Brut 2024

Sorelle Bronca - Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Rua Particella 181 Brut 2024

Villa Sandi - Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut 2024

Ca’ Rugate - Lessini Durello Riserva Amedeo Pas Dosé 2020

Giannitessari - Lessini Durello Riserva 120 Dosaggio Zero 2014

Umbria

La Palazzola-Grilli - Riesling Collezione Brut 2013

Lazio

Vigne del Patrimonio - Alaenne Brut

Vigne del Patrimonio - Alarosa Brut

Abruzzo

Di Sipio - Nicola Di Sipio Brut

Marramiero - Brut

Marramiero - Rosé Brut

Puglia

d’Araprì - Daunia Bombino Bianco RN Brut 2020

Gianfranco Fino - GF Rosato Dosaggio Zero 2020

Sicilia

Firriato - Etna Gaudensius Blanc de Noir Brut

