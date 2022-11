Spazio Niko Romito Bar e Cucina - Roma

Spazio Niko Romito è un format di ristorazione creato nel 2013 dallo chef Niko Romito. Nato a Rivisondoli come ristorante-laboratorio per gli allievi dell’Accademia Niko Romito, si è evoluto in un locale a Milano e uno a Roma in Piazza Verdi, nel cuore del quartiere Pinciano/Parioli, nella versione “Spazio Bar e Cucina”. Spazio Bar e Cucina è un locale divertente e informale. Un Bar con ristorante aperto dalla colazione al dopocena, che offre piatti di ispirazione tradizionale, ma interpretati secondo lo stile e la ricerca di Niko Romito. Durante tutto l’arco della giornata protagonista assoluto è il pane, che si declina in panini, focacce, toast e varie forme di pane in vendita. La cucina offre antipasti sfiziosi e leggeri, intriganti primi e secondi piatti. Da non perdere il pollo fritto e le Bombe di Niko Romito, una soffice bontà di pasta lievitata e fritta che lo chef propone anche in versione salata, e che sono già diventate un iconico street food di impronta tutta italiana.

(Cristina Latessa)

