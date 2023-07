St. Michael Eppan, Doc Alto Adige Pinot Bianco Schulthaus 2022

Il Pinot Bianco Schulthaus proprio quest’anno compie 40 anni, l’etichetta che ha segnato la rinascita qualitativa del vino altoatesino, diventando un vero e proprio brand. Grazie all’intuizione del winemaker Hans Terzer di creare un Pinot Bianco più strutturato e longevo, lo Schulthaus ha conquistato, a partire dalla sua prima uscita nel 1982, il mercato prima locale e poi internazionale con un ruolo identitario per la pluripremiata Cantina altoatesina. Ancora oggi, il Schulthaus porta l’etichetta originaria, il vecchio formato della bottiglia renana e, soprattutto, il nome, anche a seguito del passaggio delle selezioni nella linea “Fallwind”. Per questo Pinot Bianco, Terzer scelse una zona di altura (il vigneto Schulthaus, 26 ettari a Pinot Bianco), nella contrada Appiano Monte, ai piedi della Mendola, intorno al Castello Moos-Schulthaus e lo vinificò per circa il 70% in acciaio e il rimanente 30% in legno grande, introducendo una nuova tecnica: la fermentazione malolattica per una parte del Pinot Bianco. Le caratteristiche organolettiche del vino variano con le varie vendemmie, ma le connotazioni di base sono sempre riuscite a mantenere una continuità: profumi di mela e pera, albicocca e susina, oltre al biancospino e alla zagara. In bocca, il vino sorprende per ricchezza, pienezza ed equilibrio, con acidità e sapidità protagoniste. Il tutto a donare serbevolezza e longevità.

