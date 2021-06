St. Michael Eppan, Doc Alto Adige Pinot Bianco Schulthauser 2020

Il Pinot Bianco Schulthauser 2020, ottenuto dai vigneti dell’omonima zona sopra Castel Moos ad Appiano Monte tra i 540 e i 620 metri di altezza, possiede profumi di frutta fresca, mela, pesca e albicocca soprattutto, lavanda, erbe di campo e spezie. Ottima la corrispondenza gusto-olfattiva, che oltre ad un puntuale ritorno fruttato, registra anche una notevole progressione per un finale dalle fragranti note agrumate, ritmato da un sorso cremoso e dinamico. San Michele Appiano, in attività dal lontano 1907, è una delle più importanti cantine cooperative altoatesine, composta da 330 soci che, con il loro lavoro su 385 ettari di vigneto, forniscono una materia prima perfetta alla cantina situata alle porte di Bolzano, per una produzione media di 2.200.000 bottiglie. Il rigoroso impegno di Hans Terzer, storico winemaker della cantina di San Michele Appiano, dove lavora dal 1977, ha saputo portare uno stile solido e convincente e una qualità diffusa su tutto l’articolato portafoglio etichette aziendale, con molte di queste diventate ormai punte di eccellenza consolidata, rendendo San Michele Appiano una realtà assolutamente protagonista dell’Alto Adige enoico e non solo. Si tratta, come è noto, di una cantina dalla connotazione fortemente bianchista, ma capace di dimostrarsi a proprio agio anche nel declinare egregiamente le uve rosse, con esecuzioni altrettanto solide ed ineccepibili.

