Ste. Michelle Wine Estates, tra i leader del vino made in Usa, passa alla famiglia Wyckoff

Il produttore “big” dello Stato di Washington cambia proprietario. Si tratta di Ste. Michelle Wine Estates, azienda vinicola leader nella propria area territoriale, uno dei nomi storici e più importanti del vino made in Usa. La famiglia Wyckoff, proprietaria di aziende agroalimentari di terza generazione con sede nella Yakima Valley, nello stato di Washington, ha annunciato l’acquisizione di Ste. Michelle Wine Estates. La notizia è stata ufficializzata sul sito di Ste. Michelle Wine Estates ed è la prima volta in oltre 50 anni che Ste. Michelle sarà di proprietà di una società privata, e non di un fondo.

L’acquisizione (riservati in termini economici, ma nel 2021, Ste. Michelle, era passata da Altria Group al fondo di private equity Sycamore Partners per 1,2 miliardi di dollari, ndr) include tutti i marchi vinicoli, le strutture e i vigneti di Ste. Michelle nello stato di Washington. Giunta alla terza generazione, Wyckoff Family si dedica alla produzione di uve da vino di alta qualità negli Stati di Washington, Idaho e Oregon con vigneti nelle aree vinicole di Wahluke Slope, Yakima Valley e Horse Heaven Hills. Non è stata comunicata la cifra dell’affare, i media americani hanno ricordato che nel 2021 l’azienda fu acquistata per 1,2 miliardi di dollari.

“Ste. Michelle - ha affermato Court Wyckoff, ceo Wyckoff Farms e Coventry Vale Winery - è stata a lungo la forza trainante dell’industria vinicola di Washington. Come partner fin dai primi Anni Ottanta del Novecento, crediamo profondamente nell’eccezionale portafoglio di marchi vinicoli iconici di Ste. Michelle Wine Estates. Non vediamo l’ora di collaborare con il suo team per consolidare la sua leadership, investire nella qualità della vinificazione e promuovere i viticoltori di Washington e il loro vino tra i consumatori di tutto il Paese”. Da oltre quarant’anni la famiglia Wyckoff è un partner di Ste. Michelle, che rappresenta uno dei suoi principali collaboratori in termini di viticoltura e vinificazione. “Il nostro team è entusiasta di dare il benvenuto a una proprietà familiare con profonde radici nella comunità vitivinicola di Washington, che condivide la nostra visione di una crescita sostenibile e il nostro impegno senza compromessi per la qualità del vino”, ha detto David Bowman, co-ceo Ste. Michelle Wine Estates. L’altra co-Ceo, Anna Mosier, ha aggiunto, che “non vediamo l’ora di continuare a collaborare a stretto contatto con i nostri partner viticoltori di Washington in tutto lo Stato. Come loro, d’ora in poi saremo un’azienda a conduzione familiare, impegnata a prendere le giuste decisioni a lungo termine per Ste. Michelle e per l’industria vitivinicola di Washington”.

Ste. Michelle Wine Estates è stata la prima azienda vinicola di alta qualità nello stato di Washington, con radici che risalgono al 1933. Coltiva in modo sostenibile 2.200 acri di vigneti di proprietà (oltre 890 ettari, ndr), il portfolio di Ste. Michelle Wine Estates comprende aziende vinicole leader nello Stato di Washington, tra cui Chateau Ste. Michelle, 14 Hands, Columbia Crest, Northstar, Eroica e Spring Valley Vineyards; e nell’Oregon, tra cui A to Z, Erath e Rex Hill.

Copyright © 2000/2025