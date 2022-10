Il ristorante “Stella Polare” dell’Hotel Bellevue di Cortina d’Ampezzo propone il meglio della cucina tradizionale locale, italiana ed internazionale. Tutti gli ingredienti sono esaltati dallo chef Maurizio Aluotto che prepara piatti ispirati dalla cucina del territorio, con mirati e ben realizzati sconfinamenti nell’innovazione culinaria. Ecco allora un menu variegato che offre l’Insalatina di radicchio tardivo tiepida con speck del Cadore croccante su vellutata di fagioli di Lamon aromatizzata alla riduzione di aceto balsamico di Modena o la tartar di cervo con gelato al pane di Puccia, miele di pino e aspretto di lamponi; per non parlare dei tagliolini alla canapa saltati in padella con carciofi di Sant'Erasmo su crema di aglio nero e bottarga di muggine oppure l’anatra croisé laccata in forno all’agrodolce piccante cotta nel fieno oppure il tomahawk di manzetta prussiana grigliato al sale grosso e olio aromatico con le sue guarnizioni. Ma non solo: il pane e la pasta fresca sono realizzati in loco, come i dessert.

