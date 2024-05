Subida di Monte, Doc Collio Malvasia 2021

Nel 1972 Luigi Antonutti, uno dei decani del vino friulano, acquista alcuni ettari nel cuore del Collio goriziano, non lontano da Cormons. Nasce così l’Azienda Agricola “Subida di Monte” che, nel 2020, passa sotto la guida di Agrotech Società Agricola, di proprietà della famiglia Scarpa. In azienda è però restato Andrea Antonutti, figlio di Luigi, che ancora segue da vicino la filiera produttiva aziendale, soprattutto la parte vitivinicola, mentre in cantina c’è l’enologo Marinka Polencic. Vengono prodotte annualmente in media 40.000 bottiglie nella tenuta, che comprende 8,5 ettari di vigneti a diverse densità di impianto - dai 5.000 ai 7.000 ceppi ad ettaro - principalmente allevati con le varietà classiche locali: Friulano, Sauvignon, Malvasia, Pinot Grigio, Cabernet Franc e Merlot. La gamma dei vini è composta da 5 etichette bianche (Collio Friulano, Collio Malvasia, Collio Pino Grigio e Collio Fuart, sempre a base Friulano), a cui si aggiungono tre rossi (Collio Cabernet Franc, Collio Merlot e Collio Poncaia, sempre a base Merlot). Il Collio Malvasia matura per 6/8 mesi in tonneau, a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2021 profuma di frutta esotica con tocchi speziati e leggeri lampi di erba appena tagliata. In bocca il sorso è tendenzialmente sapido e sostanzioso, dallo sviluppo compatto e dal finale croccante e ben profilato, ancora su toni fruttati e cenni speziati.

