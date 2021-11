Sun Goddess, Doc Friuli Pinot Grigio Ramato 2020

Fa parte della linea “Sun Goddess”, pensata come il contenitore per vini audaci, appassionati ed energici, questo Pinot Grigio Ramato della cantina Fantinel. Un’esclusiva collezione (che comprende anche un Sauvignon) costruita a partire dalla collaborazione con Mary J. Blige, iconica cantante di R&B, cantautrice, attrice e produttrice di fama internazionale. La versione 2020, ottenuta a partire dalle uve coltivate nella tenuta di Tauriano a un’altitudine di 400 metri sul livello del mare, affina 4 mesi in acciaio dopo una vinificazione che prevede un breve contatto con le bucce. Di colore rosa intenso con unghia ramata, profuma di pesca matura e altri frutti a polpa bianca con nuance agrumate e tocchi speziati. In bocca, il sorso è croccante e sapido, di bella energia e dal finale ancora sul frutto. La cantina friulana, nata nel 1969 grazie alla passione di Mario Fantinel, è oggi condotta dalla terza generazione della famiglia, Marco, Stefano e Mariaelena Fantinel, ed è una delle più grandi della Regione con 300 ettari a vigneto (distribuiti tra la Tenuta Sant’Helena nel Collio e quella di Borgo Tesis, passando tra vari appezzamenti posti nei punti più strategici del Friuli) per una produzione complessiva di 3.500.000 bottiglie. Fortissima la sua organizzazione commerciale, che abbraccia oltre 90 Paesi nel mondo, offrendo una gamma di etichette capaci di soddisfare i più svariati gusti.

