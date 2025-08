Swiss International Air Lines e Air Tahiti Nui servono in volo i migliori “Wines on the Wing” 2025

Il vino, da sempre simbolo di convivialità e cultura, da tempo ha conquistato anche i cieli, diventando protagonista tra le bevande servite a bordo degli aerei delle compagnie internazionali più prestigiose. Tanto che, oggi, anche in volo non è più un semplice compagno di viaggio, ma è sempre di più al centro di una vera e propria esperienza sensoriale ad alta quota. A premiare le migliori è il concorso “Wines on the Wing” 2025, giunto alla sua edizione n. 19, con la direzione del sommelier Tom Gannon, e organizzato da “Global Traveler”, rivista americana dedicata al turismo di alto livello, con oltre 550.000 lettori. In particolare, la compagnia di bandiera della Svizzera Swiss International Air Lines si è aggiudicata il titolo per la miglior cantina in “First Class” (e nella categoria “Top Red Wine International First Class” con il Cayas Syrah 2022 del Domaine Jean-René Germanier), mentre la compagnia di bandiera della Polinesia francese Air Tahiti Nui ha primeggiato per i vini serviti in “Business Class” (e per il “Top White Wine International Business Class”, lo Terroirs Samuel Billaud Chablis 2023 di Samuel Billaud).

Tra i singoli vini degustati alla cieca da esperti del settore all’hotel The Ned NoMad a New York, spiccano le etichette servite a bordo da Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del Qatar, vincitrice nelle categorie “Top Sparkling Wine International First Class” con il Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2013 di Taittinger, e “Top Red Wine International Business Class” con lo Shiraz Devils Whiskers 2021 di Kangarilla Road. E, ancora, Schlossberg Riesling Grosses Gewäch Qba 2019 di Schloss Vollards servito dalla compagnia aerea con sede a Taipei Starlux Airlines, vincitore nella categoria “Top White Wine International First Class”. La compagnia tedesca Condor ha vinto, invece, nella categoria “Champagne Business Class” con lo Champagne Grande Réserve di Pol Hensler. E se per la categoria dedicata al Nord America, la migliore cantina è quella servita dalla compagnia di bandiera messicana Aeromexico, la curiosità è che è la statunitense American Airlines, la più grande compagnia aerea del mondo, ad avere in carta l’unico vino italiano premiato: il Rosso Verrazzano Toscana Igt 2020 del Castello di Verrazzano, perla del Chianti Classico che ha dato i natali al navigatore Giovanni da Verrazzano, scopritore della baia dell’odierna New York e della maggior parte della costa Est degli attuali Stati Uniti, e dove nasce il “Top Red Wine North American Premium Class”. Infine, “Global Traveler” ha premiato anche la “Best Alliance Wines on the Wing”, ovvero “Oneworld”, che riunisce 15 compagnie aeree di livello mondiale, come American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Qatar Airways, Japan Airlines, Iberia, Qantas, Finnair, Alaska Airlines, Malaysia Airlines, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, SriLankan Airlines, Fiji Airways e Oman Air.

