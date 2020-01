Tasca d'Almerita, Doc Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte 2015

Immaginate la Sicilia del vino nel 1970. Per lo più vino sfuso, grandi quantitativi imbottigliati altrove, consumo locale, nessun discorso sul terroir, tantomeno sulla zonazione (ma questo è vero in tutta Italia). Quell'anno esce il Rosso del Conte, un'etichetta nata a Regaleali, in provincia di Palermo, per volere del Conte Giuseppe Tasca d'Almerita: un rosso di Perricone e Nero D'Avola, affinato in legno e proveniente da una sola vigna dedicata, quella di San Lucio. Un unicum a quei tempi. Il desiderio del Conte era quello di far valutare un vino siciliano all'altezza delle grandi bottiglie italiane e francesi, capaci soprattutto di invecchiare. Un progetto che in effetti ebbe subito riscontro con l'assegnazione di premi nazionali e internazionali. Questo vino, nel 2020, festeggia i suoi 50 anni di età. Ha visto cambiare le percentuali nel blend, di uso del legno - prima castagno, poi Slavonia e infine rovere francese - aumentare il numero di bottiglie con uva proveniente dal vasto vigneto della tenuta (oltre 500 ettari). Di certo è un'etichetta-icona del vino italiano. Una verticale di questo vino racconta molto dell'evoluzione dell'enologia dell'isola. L'ultima annata in commercio, la 2015, è un rosso profondo, ricco di frutti rossi, di speziatura elegante, di una potenza tannica già sufficientemente calibrata. Le note di liquirizia e di caffè sono quelle di sempre.

(Francesca Ciancio)

