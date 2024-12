Tascante, Doc Etna Bianco Sciaranuova 2022

Tascante è il progetto alle pendici dell’Etna di Tasca d’Almerita, griffe della Sicilia enoica e protagonista del rilancio qualitativo delle etichette dell’isola, cominciato nel 2007 con l’acquisto dei primi vigneti in Contrada Sciaranuova e Pianodario, e, successivamente, in Contrada Rampante nel 2015, e terminato idealmente con la realizzazione della cantina nel 2016. Siamo nel versante nord del Vulcano, tra Castiglione di Sicilia e Randazzo, un’areale di significativa vocazione vitivinicola e terra in cui, oltre alla particolare composizione dei terreni, si incontrano non di rado vigneti molto vecchi, con qualche esempio, di filari a piedi franco. È questa, in poche parole, la magia dell’Etna enoico, luogo ormai saldamente riconosciuto come uno dei terroir più interessanti della Sicilia e non solo. Tasca d’Almerita presidia ormai da tempo i primi posti dell’enologia siciliana e comprende, oltre al marchio Sallier de la Tour, il nucleo storico della propria produzione posto al centro della Sicilia, con la Tenuta Regaleali e la “chicca” Whitaker nell’isola di Mozia. L’Etna Bianco Sciaranuova 2022, fermentato in legno, senza svolgere la malolattica e maturato per 12mesi in legno grande, profuma di fiori bianchi, pesca ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è tendenzialmente sapido e croccante, dallo sviluppo continuo e dal finale ben a fuoco su tocchi balsamici e ritorni floreali e fruttati.

