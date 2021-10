Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 2011

Fu Lorenzo Tedeschi che ebbe l’idea pionieristica di vinificare separatamente le uve del vigneto “Monte Olmi” (2,5 ettari di vigne esposte a sud-ovest e allevate su terrazze in località Pedemonte, con ceppi d’età media di 20 anni, coltivati a Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, Negrara, Dindarella, Croatina e Forselina), dando origine a uno dei primissimi Cru della Valpolicella, siamo a metà degli anni Settanta del secolo scorso, ancora oggi vino portabandiera dell’azienda. La versione Riserva 2011, maturata in legno per quattro anni, propone intensi profumi di lampone e fragola, anche in confettura, accompagnati da rimandi speziati e tocchi affumicati. In bocca il sorso si allarga progressivamente, con accenti caldi e morbidi ad accompagnare uno sviluppo continuo e avvolgente, dal finale dai ritorni fruttati. Lunga è la tradizione della famiglia Tedeschi, almeno a partire dai primi anni Sessanta del secolo scorso, tra le aziende di riferimento della Valpolicella in fatto di qualità e stile. Una cifra moderna eppure ancorata alla più pura tradizione della zona, che sa esprimere vini di fattura ineccepibile e doti caratteriali non marginali. Un mix capace di regalare vini davvero pregevoli, compiuti e stilisticamente impeccabili, che oggi, grazie ai figli di Lorenzo, Sabrina Antonietta e Riccardo, nasce da una realtà forte di 48 ettari vitati per una produzione di 500.000 bottiglie.

