Tenuta Antonini, Docg Montepulciano d'Abruzzo P.121 2021

La Tenuta della famiglia Antonini si trova ad Ancarano, in provincia di Teramo. Si Tratta di una realtà decisamente giovane (la prima vendemmia è stata quella del 2020), condotta da padre e figlio (rispettivamente Marco e Alessio), che conta su 30 ettari vitati di proprietà. Ma la storia aziendale comincia qualche decennio prima (2003), quando Marco Antonini fonda la propria realtà produttiva, un’impresa che ha un’anima tuttavia commerciale, non producendo in proprio, ma occupandosi di intermediazione di sfuso e imbottigliato nel comparto vitivinicolo. È con l’arrivo di suo figlio Alessio in azienda che si fa strada l’idea di produrre vini in proprio ed oggi questo obbiettivo è finalmente arrivato. Il portafoglio etichette di Tenuta Antonini, dallo stile spiccatamente moderno tutto incentrato sull’intensità del frutto e con uso non secondario del legno, si muove prevalentemente tra i vini e le varietà del territorio: Cerasuolo d’Abruzzo, Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino e Passerina, con il rosso e il bianco “Carato 24” ottenuti anche con l’aggiunta di varietà internazionali. Il Montepulciano d’Abruzzo P.121 2021, maturato in tonneau, possiede naso di frutti neri maturi, tocchi affumicati e rimandi al cioccolato e alla vaniglia. In bocca il sorso è polposo e denso, dallo sviluppo morbido e compatto, terminando in un finale avvolgente e ancora sui toni tostati del legno.

