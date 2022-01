Tenuta Arabona, Colline Pescaresi Igp Pecorino Mia Natura 2020

A due passi dalla sagoma bianca dell’Abbazia Cistercense di Santa Maria Arabona, ai piedi del Massiccio della Majella, Tenuta Arabona è collocata nell’area dell’antica proprietà dei Baroni Zambra a Manoppello in Scalo (PE). L’azienda è stata fondata alla fine degli anni ‘60 ed è stata guidata fino a oggi dalla famiglia Radica, che dal 1991 ha iniziato ad adottare i principi dell’agricoltura biologica. Oggi le proprietà comprendono 20 ettari di vigneti e una chicca di 1,5 ettari di oliveto pluricentenario, impiantato nel 1727 proprio dai Baroni Zambra. La vigna è orientata sia sui vitigni tipici abruzzesi, come Montepulciano, Trebbiano e Pecorino, che sugli internazionali Cabernet Sauvignon e Chardonnay, per una produzione di ben 22 referenze, raggruppate in sei linee: Manus Plere, Terra Cruda, Accentati, Bollicine, Riserve e Mia Natura. Quest’ultima, in particolare, celebra il rapporto tra uomo e territorio, con vini a fermentazione spontanea, imbottigliati senza chiarifica e solo con una leggera filtrazione, per preservare il più possibile nel calice l’anima del vigneto. Il Pecorino della linea Mia Natura si presenta nel calice con un giallo dorato vivace e aromi dolci di pesca matura, succo di mela e agrumi canditi. In bocca il sorso è secco e stupisce con una sapidità intensa, che avvolge il palato, sfumando sul finale in ricordi di rocce bagnate sotto il sole. Tutt’altro che scontato, sa essere accattivante.

(Giambattista Marchetto)

