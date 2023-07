Tenuta Asinara, Doc Vermentino di Sardegna Indolente Vintage Grazia 2018

La tenuta Asinara di proprietà della famiglia Sassu ha iniziato la propria attività vitivinicola nel 2007, con la prima vendemmia effettivamente produttiva raccolta nell’annata 2011, e si trova sul Golfo dell’Asinara, nei pressi della località di Marritza-Sorso, davanti al mare. Conta su 100 ettari complessivi, oltre venti dei quali destinati all’allevamento della vite. Nei vigneti sono coltivate in prevalenza le varietà internazionali Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah e Merlot, insieme alle locali Cannonau, Moscato e Vermentino. In cantina le vinificazioni sono effettuate in acciaio, mentre le maturazioni avvengono per la maggior parte in barrique e tonneau. 13 le referenze attualmente in produzione: i Vermentino “Cayenna Submariner”, “Diffidente”, “Indolente” e Indolente Vintage Grazia”, i Cannonau “Cayenna”, “Indolente” e “Indolente” Riserva, il Moscato Passito “Indolente” e il Cannonau Passito “Hassan”, gli spumanti “Birbante” e “Birbante” Rosé, i rossi “Herculis” e “Hassan” (entrambi da Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Grenache). Il Vermentino Indolente Vintage Grazia 2018 è fermentato in legno e successivamente maturato in acciaio e legno per 6 mesi. I suoi profumi rimandano alla ginestra e al gelsomino alla frutta gialla, alle erbe aromatiche e al sale marino. Fresco, sapido e di buon peso il sorso, di beva facile ma per nulla banale, dal lungo finale agrumato.

