Tenuta Belvedere, Provincia di Pavia Igt Bianco Frizzante Metodo Ancestrale Wai 2018

Dalle automobili, settore in cui lavorava fino a una decina di anni fa, alla terra per Gianluca Cabrini il passo è stato breve, perché mosso da una forte passione per le vigne e l’Oltrepò Pavese. Deciso a cambiare vita, rileva così la cantina e la tenuta di proprietà della famiglia Sarchi Faravelli, che era stata attiva fino alla scomparsa del suo fondatore, la ristruttura nel 2013 e dà il via all’avventura, con una viticoltura votata ad un impatto ambientale bassissimo, utilizzando concimazioni organiche, inerbimento spontaneo tra i filari, pochissimi trattamenti a base di zolfo e rame, vendemmia a mano e uso molto limitato dei solfiti. Un’idea se vogliamo moderna ma antica allo stesso tempo, rispettosa del territorio. La posizione e il clima rendono i dieci ettari della tenuta adatti alla produzione di Pinot Nero, ma anche i vitigni autoctoni come la Bonarda e la Croatina crescono bene, dando sostanza a vini che rispecchiano l’autenticità del territorio. Uno di questi è il vino frizzante ottenuto da metodo ancestrale “Wai”, creato con uve Pinot Nero e Riesling Italico, dove il colore si pone a metà tra il paglierino ed un ambrato leggero aranciato. Divertente al naso, dove esprime note fruttate, con l’unione di agrumi e mela, e cenni floreali, di ginestra. In bocca mostra vivacità legata ad una freschezza invitante e ben presente, corpo agile, con una chiusura pulita e di ottima beva.

(Leonardo Romanelli)

