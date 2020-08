Tenuta Capofaro, Salina Igt Malvasia Vigna di Paola 2019

CaCapofaro è nata per amore. Alberto e la moglie persero - comprensibilmente - la testa e vi costruirono un resort delizioso e discreto, esteticamente confortante (con le sue curve dolci e i colori tenui), accogliente (coi suoi tempi lenti e sorridenti) e rispettoso (di chi arriva e di quel che resta, soprattutto). Le vigne di Malvasia sono la scusa per star bene. O il fine ultimo...sulle Eolie ci si confonde facilmente. Dev'essere per questo che Tasca l'anno scorso non si è tirata indietro quando Paola Lantieri ha cercato chi potesse prendersi cura delle sue piante su Vulcano. 4,5 ettari di vigna a Contrada Gelso: un corpo unico in bocca al mare, fatto di vento, salsedine e sabbia rossastra. La resa è irrisoria: 45 quintali totali. Chi conosce Paola sa che vinificava ogni anno in un posto diverso e questa libertà si rifletteva nel bicchiere. Imprevedibilità che poteva risultare scomoda, ma pur sempre riconoscibile: una corolla gialla appagante e sapidissima. Capofaro ne ha colto l'eredità e sta cercando lentamente di rispettarla: una gestione più attenta in vigna (le mani sono le stesse di prima: Alessandro Accardi) e vinificazione separata, per svelarne il carattere diverso rispetto a Didyme e Val di Chiesa. Intanto nel sempre sapido Vigna di Paola 2019 ritroviamo anche il melone bianco, la pesca gialla, le erbe officinali delicate e il morbido mallo di noce. Manca il coraggio di fare un passo indietro in cantina, ma noi siamo fiduciosi.

