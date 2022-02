Tenuta Casadei, Toscana Igt Cabernet Franc Filare 18 2017

Ad animare questo progetto enologico maremmano, nato nel 1997 nell’areale di Suvereto e oggi assestato su 24 ettari a vigneto, coltivati a biodinamico, per 130.000 bottiglie di produzione complessiva, c’è Stefano Casadei che, insieme al fratello Andrea e alla moglie Anna Baj Macario, è protagonista anche al Castello del Trebbio, cantina chiantigiana della Rufina, e nell’azienda sarda Olianas, acquisita nel 2000. Ma non solo. Stefano Casadei è sul ponte di comando anche di Tecnovite Toscana società di impiantistica e gestione per il settore vitivinicolo. Nella tenuta maremmana, da qualche anno “ospite” della famiglia Cline, imprenditori viticoli di Sonoma Valley, che sono entrati nella sua compagine societaria, si coltivano vitigni internazionali: dal Cabernet Franc al Petit Verdot, dal Grenache al Syrah, dal Mourvèdre al Cabernet Sauvignon, dal Sauvignon al Semillon, e in cantina si applicano tecniche moderne, come l’uso dell’acciaio e delle barrique, con qualche incursione in metodologie un po’ più “modaiole”, come l’utilizzo di vasi in terra cotta interrati per le vinificazioni. È ottenuto proprio in questo modo (maturando poi in barrique per 18 mesi) il Filare 18 2017, dall’impatto aromatico intenso di piccoli frutti rossi maturi, peperone e macchia mediterranea, con note balsamiche a rifinitura. In bocca, il sorso è denso ma calibrato, succoso e reattivo, dal finale ancora balsamico.

(are)

Copyright © 2000/2022