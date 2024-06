Tenuta Casenuove, Docg Chianti Classico 2021

Un imprenditore della farmaceutica francese, collezionista di opere d’arte e appassionato di vino, tanto da iniziare un progetto di valorizzazione e bellezza del paesaggio che comprende 4 tenute: Commanderie de Peyrassol in Provenza, Château Malescasse nell’alto Médoc, Quinta do Corte nel Douro e infine Tenuta Casenuove nel Chianti Classico, precisamente a Panzano in Chianti. L’idea di Philippe Austruy è di ripristinare la gloria di antiche tenute viticole: un investimento impegnativo in cui la tensione verso la bellezza, come detto, è parte integrante. Panzano è zona vocata riconosciuta fin dai tempi di Cosimo III nei suoi scritti del 1717: non resta che fare l’impossibile per non rovinare i 120 ettari di proprietà, composti anche da 70 ettari di bosco e 28 ettari di vigneto (poco più di 10 dedicati al Sangiovese, il resto diviso fra Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc, Canaiolo, Ciliegiolo e Colorino). Ci sono anche gli ulivi, con 2,5 ettari dedicati alle cultivar toscane del Moraiolo, Leccino, Frantoio, Pendolino e Maurino. La conduzione è biologica dall’anno 2000 e si cerca costantemente di promuovere azioni di economia circolare all’interno dell’azienda. Il Chianti Classico 2021 è vivacissimo: lo è al naso, coi suoi profumi floreali e vegetali chiari e brillanti; lo è al sorso, solare e saporito, dove aderenza, sapidità, acidità e calore vanno proprio d’accordo, ballando con armonia guidati dallo stesso ritmo.

(ns)

Copyright © 2000/2024