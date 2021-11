Tenuta Cavalier Pepe, Doc Irpinia Campi Taurasini Santo Stefano 2016

Quanta passione c’è nelle parole e nelle movenze di Milena che, pur se nata e cresciuta in Belgio, gesticola quanto se non più di un campano. La terra dove ha scelto di vivere e lavorare è l’Irpinia, il luogo di origine della sua famiglia che, come tante da queste parti, dopo un passato da emigranti, ha comprato terra e casa con i risparmi di una vita. A Milena Pepe è toccato occuparsi dell’azienda vitivinicola voluta dal padre e per farlo si è messa a studiare enologia nelle migliori scuole europee, facendo esperienze a Bordeaux e in Borgogna. La sua croce e delizia è l’Aglianico che Milena cerca di domare con rigore e gentilezza. E capisci quanto lei ami quest’uva portandoti in campo, tra piante di Aglianico a tendone vecchie cento anni e più. Il Santo Stefano Campi Taurasini vuole essere la porta di entrata nel mondo di un vino esemplare ma ostico come il Taurasi e questa denominazione serve a prendere confidenza con il fratello maggiore Docg. L’uva proviene dai vigneti di proprietà situati nella zona collinare dei comuni di Luogosano, Sant’Angelo all’Esca e Taurasi, fa macerazione per due settimane sulle bucce per poi passare in legno grande e infine in cemento, non esce prima dei quattro anni dalla vendemmia. Nel bicchiere c’è tutta l’intensità cromatica e aromatica dell'Aglianico: frutti di bosco, amarene, liquirizia, anice stellato; in bocca è possente ed elegante, trama tannica serrata e suadente.

(Francesca Ciancio)

