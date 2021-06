Tenuta del Buonamico, Spumante Brut Rosé Gran Cuvée Particolare

Profumi di Francia sulle colline di Montecarlo, dove dagli ultimi decenni dell’800 sono stati impiantati vitigni provenienti dalla zona di Bordeaux, dalla zona del Rodano e dalla Borgogna. In un contesto in cui si è saputo coniugare la robustezza dei vitigni toscani con l’eleganza e la morbidezza dei vitigni francesi, la Tenuta del Buonamico si estende qui per circa 100 ettari, di cui 45 a vigneto, i restanti coperti da uliveti e zone boschive. Fondata agli inizi degli anni '60 da ristoratori torinesi, è oggi di proprietà della famiglia Fontana ed è stata ampliata sia come terreni vitati che come cantina. Le viti nuove vengono da ceppi quali Sauvignon Blanc, Chardonnay, Vermentino, Viogner per le uve bianche; e Sangiovese, Syrah, Cabernet Sauvignon e Canaiolo per quelle rosse. Un vigneto sperimentale di Canaiolo Rosa e Buonamico è stato creato per tutelare un patrimonio a rischio di estinzione. La cantina storica è stata integrata con le migliori attrezzature sia per la vinificazione che per l’imbottigliamento e lo stoccaggio dei vini. Una viticoltura di sapore antico con una grande apertura verso tutte le nuove tecniche di miglioramento vitivinicolo ed enologico: ecco in sintesi la filosofia aziendale della Tenuta. Bel colore luminoso, naso colpito da sentori fruttati di lamponi, ciliegie e fragole, cenni freschi di mentuccia. Al gusto è piacevolmente cremoso, di bella vena acida, finale succoso.

(Leonardo Romanelli)

