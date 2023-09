Tenuta del Nicchio, Toscana Igt Rosso Lodovico 2019

Dopo aver “inventato” la Tenuta dell’Ornellaia a Bolgheri e aver fondato la Tenuta di Biserno a Bibbona - due operazioni che da sole varrebbero ben più di una vita - Lodovico Antinori continua a guardare al futuro. E mettendo assieme la sua esperienza con le nuove generazioni, non ha rinunciato ad imbarcarsi in una ulteriore avventura enoica. Ecco allora il suo nuovo progetto realizzato insieme alla figlia Sophia: la Tenuta del Nicchio, della quale sono proprietari a Bibbona ma con vigneti anche a Bolgheri. La Tenuta del Nicchio, fondata nel 2020, conta su 12 ettari di vigneti, dalla Bolgherese ai boschi, con 2 ettari vitati a Castagneto Carducci e altrettanti all’ombra della Torre di Donoratico, più altre parcelle in affitto dal Conte Gaddo Della Gherardesca. A seguire questa nuova scommessa i tecnici “di sempre”: Helena Lindberg e Michel Rolland, vera e propria garanzia di una continuità qualitativa assai rara. Il Lodovico 2019, Cabernet Franc con un piccolo saldo di Petit Verdot ottenuto dal vigneto omonimo di 6 ettari situato tra Bolgheri e Bibbona nella parcella di “Bellaria”, è fermentato in prevalenza in legno e maturato per 16 mesi in barrique nuove e di primo passaggio. I suoi profumi rimandano al ribes, al cedro e alle spezie, con un sottofondo di erbe aromatiche. In bocca il sorso è sontuoso, avvolgente e intenso, dallo sviluppo serrato e dal finale dai rimandi balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2023