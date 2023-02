Tenuta delle Terre Nere, Doc Etna Rosso Guardiola 2020

Se oggi il territorio dell’Etna è sempre più sotto i riflettori, con nuove realtà vitivinicole che nascono e investitori che acquisiscono, si può ben dire che Marco De Grazia sia stato un pioniere. Perché quando è arrivato su ‘a muntagna, più di vent’anni fa, i vini delle contrade etnee non erano così in auge. Laureato in filosofia all’Università di Berkeley, amante dei Pinot di Borgogna, De Grazia era stato tra i più attivi Barolo boys negli anni di rapida evoluzione dei vini di Langa e quando è arrivato sotto il vulcano ha trovato un terroir da “Borgogna del Mediterraneo”. Da vigneron visionario, ha dettato le linee aziendali con nettezza: cura manuale e maniacale delle vecchie vigne - alcune centenarie e prefillosseriche, in gran parte ad alberello - per portare in cantina una materia prima di assoluta eccellenza. E poi, una estrema pulizia del lavoro di affinamento. Tra i vigneti di Terre Nere, quello in Contrada Guardiola vanta l’altitudine maggiore (tra 900 e mille metri), con vigne tra i 90 e i 120 anni su terreni scoscesi di sabbia vulcanica e pietrisco basaltico. I vini nascono in legni di rovere francese e fanno emergere il carattere sobrio del Nerello Mascalese. Al colore tenue corrisponde una profondità tesa, al naso la macchia mediterranea scivola su sentori floreali, ma il sorso è nitido e assertivo. I toni balsamici di erbe officinali e grafite, con sfumature lievi di tabacco, restituiscono grande eleganza.

(Giambattista Marchetto)

