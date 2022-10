Tenuta di Bibbiano, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Capannino 2018

Vino bandiera della cantina di Tommaso Marrocchesi (basti pensare che è ottenuto dal Sangiovese di Montalcino portato in questo vigneto da Giulio Gambelli negli anni Cinquanta del secolo scorso e che è stato selezionato in azienda anche per il rinnovo dell’impianto nel 2008), il Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Capannino 2018, affinato in cemento, legno piccolo e grande per 24 mesi, possiede aromi raffinati di frutti rossi, fiori e terra e in bocca conta su una struttura articolata, che si sviluppa ampia e dinamica, con una bella nota sapida sul finale. A Bibbiano, siamo nella sottozona chiantigiana di Castellina in Chianti, la teoria coincide con la pratica, la linearità vince sulla complicazione. I vini sono rigorosamente ottenuti assecondando i versanti occupati dalla quasi totalità dei 30 ettari a vigneto coltivati a biologico nei due Cru aziendali (Montornello 15 ettari con esposizione nord-est e Capannino 7 ettari con esposizione sud-ovest), che sono anche due Chianti Classico Gran Selezione, essendo le etichette apicali della tenuta, mentre il Chianti Classico annata e la Riserva vengono prodotti a partire dalle uve provenienti da entrambi i versanti. Di qui, e cioè dalla condizione pedoclimatica di Bibbiano, un portafoglio etichette diversificato dalla reale espressione del Sangiovese di questa località, nelle sue varie declinazioni dettate dal carattere del proprio “genus loci”.

