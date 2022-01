Tenuta di Biserno, Toscana Igt Rosso Lodovico 2018

Il Lodovico 2018 è la sintesi compiuta in un unico vino tra potenza ed eleganza. Al naso, i profumi arrivano intensi e persistenti e rimandano ai frutti neri, all’eucalipto, al cacao e alle spezie, in un gioco che alterna aromi continentali e mediterranei. In bocca, il sorso è pieno e succoso, articolando una struttura tannica fitta e morbida, che termina in un finale lunghissimo e balsamico. La Tenuta di Biserno, oggi diretta da Niccolo Marzichi Lenzi figlio di Ilaria Antinori e nipote di Lodovico e Piero Antinori, è nata nel 2001 e rappresenta la cantina che di fatto ha riunificato la celeberrima famiglia fiorentina. Ma la sua origine risale all’intuizione di Lodovico Antinori che, nel 1995, quando ancora era alla guida della Tenuta dell’Ornellaia, pensò di integrare i suoi terreni con quelli dell’azienda che aveva letteralmente inventato agli inizi degli anni Ottanta. Considerandone però la notevole estensione e, soprattutto, le particolari condizioni pedo-climatiche, decise di sviluppare a parte questo nuovo progetto, per amplificarne tutte le sue potenzialità. Confinante a nord e a sud con il bolgherese, Tenuta di Biserno è caratterizzata da terreni alluvionali e calcarei, non privi di uno strato ciottoloso, comprendendo anche aree dalla presenza più accentuata di argille, che ne fanno non solo un habitat ideale per il Cabernet Franc e per il Cabernet Sauvignon, ma anche per il Merlot.

