Tenuta di Fessina, Doc Etna Bianco A’ Puddara Vigne Alte Riserva Speciale S.M. 2021

Il nome, A’ Puddara Riserva Speciale SM - Vigne Alte Etna Bianco, dice (quasi) tutto: questo 100% Carricante di Tenuta di Fessina è un vino di montagna, dedicato a Silvia Maestrelli, una delle fondatrici della cantina siciliana, scomparsa a 54 anni a gennaio 2022 dopo il marito, Roberto Silva, anche lui fondatore, lasciando un vuoto nel mondo del vino italiano. La Tenuta è passata alla giovanissima figlia Lavinia ed è guidata da Jacopo Maniaci, storico braccio destro della famiglia. A’ Puddara è un bianco di montagna che nasce da un suolo antichissimo, composto prevalentemente da particelle argillose, resti di lapilli, sabbie e ceneri vulcaniche. Le uve provengono da una selezione manuale dalle vigne alte di Biancavilla, le predilette da Silvia, un Carricante d’altura, che cresce a quasi mille metri di altezza su terreni esposti nell’assolato Sudovest nel comune di Biancavilla. La vendemmia avviene a ottobre. La parte selezionata viene affinata per 2 anni in legno e 1 in bottiglia. Dopo la fermentazione in botte di rovere francese da 700 litri, segue una maturazione sulle fecce fini per 24 mesi e un anno di affinamento in bottiglia: solamente 700 in edizione limitata. Al naso sprigiona profumi di grafite, scorza d’arancia, idrocarburo, cedro, ginestra, erbe aromatiche. In bocca ha un gusto sapido di iodio e guscio d’ostrica e un’acidità alta. L’entrata è agrumata con note erbacee e finale verticale.

Copyright © 2000/2024