Tenuta di Ghizzano, Vermentino Igt Costa Toscana Mimesi 2021

Un’azienda agricola antica e un’anima contemporanea. La Tenuta di Ghizzano – nelle terre di Pisa – è condotta dalla famiglia Venerosi Pesciolini dal 1370 e ha visto tramandata di generazione in generazione una vocazione alla curiosità. Con circa 280 ettari di terreno - di cui 18 a vigneto - la Tenuta è integralmente a conduzione biologica e biodinamica (l’unica del territorio certificata Demeter). Una scelta complessa, ma affrontata con convinzione dalla famiglia lungo un percorso verso un’agricoltura “naturale” rispetto al lavoro in vigneto e poi in cantina. Si inserisce in questo quadro il progetto Mimesi, che richiama il desiderio di imitare la natura e che ha portato in azienda due novità: il polposo Mimesi Rosso (100% Sangiovese) e l’intrigante Mimesi Bianco. Vermentino in purezza, il Mimesi Bianco viene dalle vigne storiche della zona Mulino. L’uva viene diraspata e macera in piccoli mastelli per 48 ore, fermenta in acciaio con lieviti indigeni e poi matura e affina per 4 mesi in anfore di terracotta sulle fecce fini con bâtonnage. Il risultato nel calice è un vino che unisce freschezza e profondità. Il colore è paglierino, al naso gioca tra i toni iodati di macchia mediterranea e dolcezze fruttate che poi, al palato, assumono una complessità fatta di toni minerali e fiori essiccati. Sasso e mirto, cappero, ginepro e grafite si fondono in un sorso che sa di terra e vento marino. E scivola via.

(Giambattista Marchetto)

