Tenuta di Nozzole, Docg Chianti Classico 2021

Tenuta di Nozzole e Tenute del Cabreo furono comprate nel periodo di svolta dell’azienda iniziato da Nino Folonari: era rispettivamente il 1971 e il 1967, anni che segnarono l’inizio del progetto di “produzione di qualità”. Nel tempo si aggiunsero altre tenute: Campo al Mare a Bolgheri, Tenuta la Fuga a Montalcino, Tor Calvano a Montepulciano e Vigne a Porrona fra Amiata e Grosseto. Un proprietà tutta toscana, che copre le denominazioni più pregiate della regione e che raggiunge oggi l’estensione di 250 ettari vitati, con una produzione media annuale di 1,4 milioni di bottiglie. Tenuta di Nozzole si trova a Greve in Chianti, la sottozona più a nord del Chianti Classico: è composta da una fattoria del 1300, che si trova sulla sommità della collina, e 385 ettari di terreno, di cui 90 dedicati alla vite e 15 agli ulivi. Qui la famiglia Folonari ha piantato per lo più Sangiovese, ma vi si trova anche un vigneto a Chardonnay e due vigneti storici di Cabernet Sauvignon, che producono il supertuscan Il Pareto. Il resto della produzione è dedicata alla Gran Selezione Giovanni Folonari, alla Riserva La Forra e al Chianti Classico Annata, qui assaggiato nella versione 2021. Vinificato in acciaio e lasciato maturare 12 mesi in botte grande, è un vino caldo e morbido, dai sentori fruttati e speziati tagliati da una rinfrescante vena vegetale; il sorso è persistente, sapido e aderente, che chiude su note floreali.

(ns)

