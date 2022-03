Tenuta di Sesta, Docg Brunello di Montalcino Duelecci Est Riserva 2016

Il Brunello Duelecci Riserva è ottenuto, a seconda dell’andamento climatico, o nella parte est o in quella ovest della collina dove si trova il vigneto omonimo. Il terreno sassoso del versante est è più adatto alle annate fresche, mentre quello del versante ovest, meno ricco in scheletro, affronta meglio quelle siccitose. La specifica del punto cardinale in etichetta ne definisce già il carattere. La versione Est 2016 possiede profumi di frutti rossi, viola, erbe aromatiche e tabacco. In bocca, il sorso è solido e fine, dallo sviluppo ben profilato, che converge in finale lungo e sapido. La Tenuta di Sesta, 30 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie, porta nel suo nome quello di una delle “sottozone” più significative del territorio di Montalcino. Siamo nelle colline solcate dalla strada - di Sesta, appunto - che da Castelnuovo dell’Abate conduce a Sant’Angelo in Colle, in uno degli spicchi meridionali più vocati e generosi dell’intero areale. A dispetto di quanto le condizioni pedoclimatiche immediatamente suggerirebbero, la cantina oggi condotta da Andrea e Francesca Ciacci, nata negli anni ’60 del secolo scorso con Giuseppe Ciacci e sviluppata dal figlio Giovanni, propone vini dallo stile raffinato, lontani da ogni tipo di indulgenza sfacciata verso potenza e intensità. Un risultato affascinante, che arriva da una gestione rigorosa sia in vigna che in cantina.

(fp)

