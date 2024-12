Tenuta di Trinoro, Toscana Igt Rosso Le Cupole 2022

Tenuta di Trinoro si trova nel comune di Sarteano tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana. Fondata oltre 30 anni fa da Andrea Franchetti, la cantina si distingue per i suoi ricchi e complessi vini rossi da invecchiamento a base di Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. Oggi alla guida della Tenuta c’è Benjamin Franchetti, che, assieme all’enologo Lorenzo Fornaini, ha incontrato la stampa a Palazzo Talìa a Roma, hotel della famiglia Federici, in occasione di una verticale del vino di punta Tenuta di Trinoro (annate 2021, 2020, 2015, 2013 e 1998). Ma all’assaggio è stato proposto anche lo Chardonnay Contrada Pc Passopisciaro, prodotto nella tenuta etnea della famiglia Franchetti, e quel Toscana Rosso Igt Le Cupole, “che non è secondo a Tenuta di Trinoro - ci ha detto Franchetti - in quanto ci rappresenta pienamente: da una parte hai quello che ti aspetti da un vino bordolese, ovvero complessità, struttura, potenza, frutto vivace; dall’altra, ed è una cosa comune un po' a tutti i nostri vini, anche una grande bevibilità e freschezza”. Vino di grande eleganza, Le Cupole presenta un colore rubino vivace. Al naso si apre con note di frutto maturo, ciliegia e marasca, poi spezie. Al palato è vivace, con un tannino robusto, perfettamente equilibrato da una freschezza vivace che porta a un finale lungo e persistente. Ottimo come accompagnamento per carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

