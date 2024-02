Tenuta Fertuna, Spumante Extra Brut 2019

Resta grande l’attenzione sulle bollicine, in molti luoghi dell’Italia enoica. Dalla Maremma arriva questa proposta di Tenuta Fortuna che, proseguendo nella declinazione alternativa del Sangiovese, usa questo vitigno a mo’ di un Pinot Nero per il suo Metodo Classico. La versione 2019, di cui il 50% della massa complessiva passa 6 mesi in barrique, resta sui suoi lieviti per 36 mesi. Al naso si succedono aromi sia floreali che fruttati, con tocchi di crosta di pane, miele e intensi rimandi tostati. In bocca il sorso è continuo e dalla carbonica vivace, che dona fragranza e scorrevolezza, fino ad un finale che chiude con una bella nota sapida. La Tenuta Fertuna è stata fondata nel 1997 da Ezio Rivella e dal Gruppo Meregalli, con quest’ultimo che, nel 2008, ne ha assunto il completo controllo. La cantina, che si trova a Gavorrano, domina i 50 ettari a vigneto, proponendo, oltre al vino in assaggio, un articolato portafoglio etichette composto da: Messiio (Merlot in purezza), Lodai (Cabernet Sauvignon in purezza), Celeo (Cabernet Sauvignon e Merlot), Pactio (Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot), Plato Rosso (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Syrah e Merlot), Rosé Bio (da uve Sangiovese), Vermentino, Plato Bianco (Sauvignon, Chardonnay, e Sangiovese vinificato in bianco) e Droppello, (vino nato da un’idea di Nicolò Incisa della Rocchetta ed ottenuto da Sangiovese vinificato in bianco).

