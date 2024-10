Tenuta Fratini, Doc Bolgheri Superiore Hortense 2021

Il Bolgheri Superiore 2021 a marchio Fratini Hortense profuma di frutti scuri, viola, china e tabacco. In bocca il sorso è pieno e succoso, dai tannini smussati e ben legati al frutto, terminando in un finale sapido e profondo. Tenuta Hortense è il nuovo progetto enologico dei fratelli Fratini a Bolgheri, che con questo areale avevano peraltro già avuto modo di confrontarsi. Corrado e Marcello Fratini, infatti, nel 1999 fondarono Tenuta Argentiera, venduta nel 2016 all’imprenditore austriaco Stanislaus Turnauer. Oggi i 28 ettari della Tenuta Hortense producono complessivamente intorno alle 30.000 bottiglie (con l’obbiettivo di arrivare, a regime, poco oltre le 100.000), riproponendo il medesimo approccio alla ricerca della massima qualità, declinato con il meglio di quanto si possa trovare in risorse umane. Un pool di agronomi di primo piano come Pedro Varra, noto per i suoi studi sull’apparato radicale della vite, Xavier Choné, che ha contribuito alla comprensione dei suoli del Médoc, Nelson Muñoz Jara di AgroPrecision, e Françoise Vannier di Adama Terroirs Viticoles. Con un altrettanto importante presenza enologica come quella di Eric Boissenot - una delle stelle di Bordeaux, figlio d’arte di Jacques Boissenot, braccio destro di Émile Peynaud, già consulente di quattro dei cinque Premier Cru di Bordeaux - coadiuvato da Emiliano Falsini. Niente, evidentemente, lasciato al caso.

