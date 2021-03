Tenuta Luce, Docg Brunello di Montalcino 2016

Luce Brunello nasce come tributo alla terra di Montalcino e alla sua tradizione enologica. In particolare, sono le uve Sangiovese del vigneto Madonnino ad essere destinate alla produzione di Luce Brunello. L’azienda (nata nel 1993 dall’intuizione di Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi e oggi parte dei possedimenti della griffe fiorentina a Montalcino, insieme a Castelgiocondo) si trova nel quadrante sud-ovest della denominazione e si estende per 249 ettari con 88 ettari a vigneto, 11 dei quali iscritti all’albo del Brunello di Montalcino. Alla base della filosofia di Tenuta Luce vi è l’idea che il vino debba essere la più naturale espressione del luogo dove viene prodotto, oltre che delle caratteristiche specifiche delle uve da cui è ottenuto. Ogni intervento dell’uomo avviene in forma minimale e non invasiva, attraverso pratiche agronomiche sostenibili in vigna, insieme ad operazioni di cantine all’insegna della modernità ma, al contempo, tendenzialmente ridotte. Affinato in legno grande per 24 mesi, il Brunello di Montalcino 2016, figlio di un’annata che certamente rimarrà negli annali, possiede aromi di ciliegia sotto spirito e viola a cui fanno da contrappunto tocchi di tabacco, di sottobosco e di spezie. Al palato, il vino possiede struttura densa e ben presente, che si articola cremosa e continua con acidità puntuale e tannini rotondi, a donare al sorso lunghezza e persistenza.

Copyright © 2000/2021