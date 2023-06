Tenuta Montauto, Doc Maremma Sauvignon Gessaia 2022

L’areale viticolo maremmano è, come si sa, vasto e, in linea generale, dalle condizioni pedo-climatiche assai varie. Se guardiamo alle colline che sorgono tra il confine toscano e laziale, e precisamente nei pressi di Manciano, ci accorgiamo che qui le condizioni sono assai diverse da quelle squisitamente mediterranee che connotano il lembo meridionale della Toscana. Fu, probabilmente, questa consapevolezza che, negli anni Ottanta del secolo scorso, convinse Enos - il nonno dell’attuale proprietario di Montauto Riccardo Lepri - a puntare sui vitigni bianchi e soprattutto sul Sauvignon. Una scommessa che suo nipote ha portato avanti con determinazione fino ad oggi, peraltro, aggiungendone anche altre: il Pinot Nero e il Sangiovese a Metodo Classico. Attualmente, l’azienda conta su 11 ettari vitati, allevati a Sauvignon, Trebbiano, Grechetto, Chardonnay, Sangiovese, Ciliegiolo e Pinot Nero, per una produzione complessiva di 70.000 bottiglie. Il Sauvignon Gessaia 2022 è ottenuto dalle uve di un vigneto di 14 anni (mentre quelle utilizzate per Enos I, l’altro Sauvignon aziendale, provengono dalla vigna impiantata 40 anni fa dal nonno). I profumi rimandano ai frutti tropicali maturi, con un tocco di resina, e lampi salmastri. In bocca, la fragranza acida è quasi tagliente, ma ben assecondata da una sapidità continua, che dinamizza il sorso fino ad un finale dai toni leggermente agrumati.

(fp)

