Tenuta Orestiadi, Terre Siciliane Igt Carricante Brut Petramater

Petramater, madre pietra. Tenuta Orestiadi (nata nel 2008 dalla collaborazione fra la cantina cooperativa Ermes e la Fondazione Orestiadi) ha scelto questo nome per celebrare la pietra che caratterizza il territorio di Gibellina e della Valle del Belìce, che ne ha decretato il pregio artistico e vitivinicolo, permettendole di rinascere dopo il terribile terremoto del 1968. Da queste terre bianche è nato infatti il Cretto di Burri (straordinario memoriale che custodisce la traccia di vita e di vie della vecchia città di Gibellina). E sempre da queste terre nasce il Carricante che compone Petramater. Spumante di un morbido giallo dorato, è tondo anche nei profumi di burro, piccola pasticceria, fiori di camomilla e polline, scorza di cedro candito. È un naso essenzialmente dolce ma che fa emergere anche note di gesso e di macchia mediterranea. La bocca è molto più austera: la cremosità è minerale e vegetale in attacco, e lascia spazio al sapore di melone e caramella mou solo nel finale, trasportato da un sorso più sapido che fresco, e persistente. Petramater fa parte delle specialità di Tenute Orestiadi, una linea dedicati a vini particolari “che brillano di luce propria”. Oltre al metodo classico di Carricante, c’è uno Charmat da Catarratto e Grechetto, un Grillo e Catarratto in versione Frizzante, un Orange di Inzolia, uno Syrah leggermente appassito, uno Zibibbo da vendemmi tardiva e infine un Marsala.

