Tenuta Regaleali, Doc Contea di Sclafani Rosso del Conte 2010

Il Rosso del Conte, nato nel 1970 come Regaleali Riserva del Conte, è senz’altro uno dei portabandiera assoluti della storia della griffe siciliana Tasca d’Almerita (forse “il” portabandiera), capace di prestazioni di livello assoluto, in una dimensione territoriale a cui non spaventano i confronti internazionali e la sfida del tempo. Insomma, un vino capace di giocare a meraviglia il ruolo per cui è stato pensato. All’inizio le fermentazioni avvenivano in tini di cemento e l’affinamento in botti grandi di castagno. Poi, nel 1989, l’introduzione di contenitori d’acciaio e dei legni francesi da 30 e 60 ettolitri; fino all’assetto attuale che prevede l’affinamento in barrique per 18 mesi. Per quanto riguarda la composizione varietale il Nero d’Avola ha sempre giocato il ruolo del grande protagonista, accanto alla sua “spalla” naturale, il Perricone, e a qualche limitato contributo del Cabernet. Le uve provengono dalla sola vigna di San Lucio 8,5 ettari impiantati nel 1959 e nel 1965 e allevati ad alberello. La vendemmia 2010 ci consegna un rosso sontuoso, ricco di profumi coinvolgenti di frutti di bosco e cenni speziati, in una dimensione che muta nel bicchiere e trova continue suggestioni. In bocca è denso ma dinamico, carnoso ma fine, profondo e dai richiami balsamici. Tannino nervoso e giovanile che, assieme alla verve acida accentuata, lo rendono ancora in forma per la sfida del tempo.

