Tenuta San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso San Leonardo 2019

È Marzia Migliora a firmare la seconda edizione del progetto “Arte a San Leonardo”, che ogni anno porta in contatto grandi artisti contemporanei con la storia e l’identità di Tenuta San Leonardo, azienda produttrice di grandi vini, da tre secoli custodita dai Marchesi Guerrieri Gonzaga. Migliora ha realizzato tre grandi tavole descrivendo il paesaggio secondo il progetto intitolato “La Rivoluzione del Tempo Profondo”, che esprime la sproporzione fra i tempi geologici e l’esperienza umana. Dalle tavole, disegnate utilizzando anche la polvere di tartaro derivata dalla fermentazione del vino nelle botti, sono state tratte tre diverse versioni di etichetta d’artista, che vestono 999 bottiglie in edizione limitata del San Leonardo, vino simbolo della Tenuta, oltre a un libro d’artista in 200 copie numerate. “Arte a San Leonardo” è stato presentato da Anselmo Guerrieri Gonzaga e sua moglie Ilaria Tronchetti Provera in occasione di una cena di gala a Palazzo Taverna, dove è stata svelata anche l’annata 2019 del San Leonardo. La nuova annata nel bicchiere presenta un colore rosso rubino intenso. Al naso apre con sentori di frutta di bosco, prosegue con note balsamiche, sottobosco, tabacco ed erbe aromatiche. Al palato è vivace ed elegante, con tannini raffinati, grande equilibrio e profondità. Il finale è di grande persistenza. Ottimo con piatti vegetariani come zuppe e parmigiana di melanzane.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2024