Tenuta Sant'Antonio, Doc Valpolicella Superiore la Bandina 2017

Il Valpolicella Superiore La Bandina è ottenuto da un classico uvaggio di varietà locali, Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina e Oseleta, allevate su ceppi di 25 anni di età. L’affinamento, della durata di 24 mesi, è affidato a tonneau e il risultato è un rosso dagli intensi profumi e dal sapore immediatamente piacevole. La versione 2017 ha naso dai richiami di frutti di bosco, ciliegie, tabacco e liquirizia. In bocca, il sorso è caldo, rotondo e avvolgente, con tannini dolci e finale largo e dai rimandi che tornano ai frutti rossi e alle spezie. La Tenuta Sant’Antonio, 100 ettari a vigneto per una produzione di 700.000 bottiglie, nasce alla metà degli anni Novanta grazie ai fratelli Castagnedi. Oggi, le dimensioni ne fanno una realtà medio-grande nel panorama della Valpolicella (l’azienda produce anche Soave), ma il focus sulla qualità non è mai venuto meno, con il cuore pulsante dell’azienda a battere sempre nella collina di San Briccio, da cui tutto è partito. La gestione in vigna e cantina è attenta alla sostenibilità e, benché le etichette siano saldamente “market oriented”, i vini, oltre che di esecuzione ineccepibile, non mancano di carattere e buona aderenza al loro territorio d’origine. Una prerogativa di più chiara leggibilità rintracciabile, evidentemente, nella produzione a denominazione, con l’Amarone, sul fronte rossista, a recitare il ruolo di protagonista assoluto.

