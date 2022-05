Tenuta Sant’Antonio, Docg Amarone della Valpolicella Lilium Est Riserva 2012

Lo dice il nome stesso: Lilium. L’Amarone Lilium Est è una selezione del vigneto Campo dei Gigli, già di per sé una etichetta di pregio di Tenuta Sant’Antonio. Il terrreno è calcareo, ma gli scavi per un ampliamento della cantina hanno rivelato - ancora una volta, se necessario - il carattere ostinato nella vite, che deve fare i conti con un terreno bianco tostissimo per molti metri. E il Lilium Est lo dimostra: non tanto all’olfatto, dove dispiega le classiche note complesse di fiori essiccati, prugna e amarena sotto spirito, caffè, cacao, spezie legnose e balsami da sottobosco; quanto in bocca, dove il tannino, per quanto aderente, cede il passo ad una sapidità solida, e dove note amaricante da erbe officinali, smussano l’inevitabile dolcezza e calore dovuti all’appassimento. Un vino dalla presenza vigorosa, che si muove con eleganza nello spazio che gli è concesso (fotografia della pianta da cui proviene, vien da pensare). Al successo riconosciuto alla 2010, segue questa anteprima 2012 altrettanto convincente, che i fratelli Castagnedi registrano soddisfatti e con il loro buona disposizione all’allegria. Che dev’essere il segreto per essere riusciti ad andare d’accordo tanto a lungo da costruire un’azienda che ancora non si ferma: 150 ettari di vigna, quasi 2 milioni di bottiglie e 3 brand che si spartiscono questa doppia anima, che gli appartiene, vivendo sul crinale che separa la Valpolicella dal Soave.

(ns)

