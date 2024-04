Tenuta Sette Ponti, Doc Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna dell’Impero 2019

La Tenuta aretina Sette Ponti - 60 ettari a biologico per 250.000 bottiglie di produzione complessiva - rappresenta ormai da oltre un ventennio a questa parte una delle realtà più significative del nuovo corso enologico toscano. Di più: ben articolata la sua “ramificazione” che vede sotto la stessa proprietà della famiglia Moretti anche la realtà bolgherese Orma e la siciliana Feudo Maccari. Tornando ai vini della “casa madre”, il cui nome rimanda al numero dei ponti sull’Arno che si incontrano tra Firenze e Arezzo (il più famoso dei quali è quello di Buriano probabilmente immortalato nella Gioconda di Leonardo), si tratta di etichette dal piglio moderno e dall’esecuzione ineccepibile, che stanno nel solco delle tendenze avanguardistiche della Toscana enoica e che hanno costituito, almeno fino ad adesso, il segreto del successo commerciale dei rossi toscani. Maturato per 24 mesi in legno grande il Valdarno di Sopra Vigna dell’Impero è un Sangiovese in purezza, ottenuto dalle uve di un vecchio vigneto impiantato nel 1935 da Amedeo di Savoia Duca d’Aosta (da qui il rimando contenuto nel suo nome). La versione 2019 è raffinata ed armonica al naso e rimanda a sentori di frutta rossa, gelsi, sottobosco, violette candite, tabacco e spezie. In bocca, austero e autorevole il sorso, sapido, carnoso e di grande persistenza aromatica, così come il lunghissimo finale dal lieve accenno di tamarindo.

