Tenuta Sette Ponti, Toscana Igt Rosso Oreno 2020

L’Oreno, classico taglio bordolese a base di Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot maturato per 18 mesi in barrique e prodotto per la prima volta con l’annata 1999, è senz’altro il vino simbolo della cantina con sede nei pressi di Castiglion Fibocchi, nell’aretino. La versione 2020 si presenta di un bel colore rubino brillante, con riflessi porpora. Al naso si fanno via via più intensi i rimandi di ribes, mirtillo ed erbe aromatiche, accompagnati da tocchi balsamici e speziati con richiami alla menta e al ginepro. La bocca è succosa, articolata e dalla progressione ben profilata, chiudendosi con un finale lungo e persistente. La Tenuta Sette Ponti, 60 ettari a biologico per 250.000 bottiglie di produzione complessiva, rappresenta ormai da oltre un ventennio a questa parte una delle realtà più significative del nuovo corso enologico toscano. A questa prima realtà produttiva la famiglia Moretti ha aggiunto poi anche altre tessere, che oggi compongono un variegato mosaico enoico. Ci sono infatti l’azienda bolgherese Orma, la maremmana Poggio al Lupo e la siciliana Feudo Maccari, con un’ultima “ramificazione” alle pendici dell’Etna con il progetto Contrada Santo Spirito. Un gruppo viti-enologico, insomma, che si contraddistingue per una produzione dal piglio stilistico moderno e dall’esecuzione ineccepibile, con vini sempre ben eseguiti e spesso compresi nei vertici dell’eccellenza assoluta.

