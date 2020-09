Tenuta Tamburnin, Doc Albugnano Superiore 2017

Tenuta Tamburnin è situata a Castelnuovo Don Bosco, nel Basso Monferrato Astigiano. 20 gli ettari complessivi, di cui 9 di vigneto, in unico corpo posto a 300 metri sul livello del mare, coltivato a biologico. Il nome della cantina è ispirato ai tamburi che rullavano durante le avanzate del regio esercito dei Savoia per incitare le truppe della fanteria in fase di attacco ai nemici. Dal 2004 è di proprietà delle sorelle Elena, Valeria e Claudia Gaidano. Le varietà coltivate sono in prevalenza quelle locali (Freisa, Malvasia, Bonarda, Barbera e Nebbiolo), con l’immancabile integrazione di alcuni vitigni internazionali (Chardonnay, Sauvignon Blanc e Merlot). Articolatissimo il portafoglio etichette aziendale (che comprende anche due Vermut), da cui abbiamo scelto l’Albugnano (da uve Nebbiolo), piccola denominazione del Monferrato (44 ettari iscritti), istituita nel 1997 e che insiste sui comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito e Pino d’Asti. La versione 2017 è affinata per 12 mesi in legno grande e si presenta di un bel colore rosso rubino profondo ad anticipare un profilo olfattivo altrettanto compatto, che alterna ciliegia matura, spezie, richiami ferrosi e cenni di cuoio e tabacco. In bocca, il vino possiede sviluppo tendenzialmente morbido in cui i tannini a tratti emergono incisivi e saporiti, dando carattere ad un sorso bilanciato e non privo di profondità.

