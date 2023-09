Tenute dei Ciclopi, Doc Etna Rosato 2022

Tenute dei Ciclopi sorge a Passopisciaro, nei pressi di Castiglione di Sicilia, sul versante Nord dell’Etna. Fondata nel 2020 da tre amici, compagni di Università - Giacomo, Giordano e Riccardo e gestita tecnicamente da Salvo Foti, l’enologo che ha rifondato la viticoltura etnea - conta su 7 ettari di vigneti tra i comuni di Randazzo, Castiglione di Sicilia e Milo, dove sono stati per la maggior parte dei casi ripristinati i sistemi di allevamento ad alberello siciliano, là dove nel corso degli anni erano stati eliminati o sostituiti. L’azienda produce attualmente tre vini: Etna Rosso, Etna Bianco e Etna Rosato. Il prossimo novembre faranno, invece, il loro esordio due Cru di Contrada: l’Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo 2021 e l’Etna Rosso Piede Franco Quota 900 2021, da un vigneto prefillosserico situato all’interno di un cratere spento a 943 metri sul livello del mare, nella zona più alta della Doc Etna. L’Etna Rosato 2022 è ottenuto con il metodo del “Pista e Mutta” (ossia alla pigiatura veloce a al travaso immediato del mosto in contenitori di acciaio inox senza permettere un contatto prolungato con le bucce) ed affina per sei mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento. I suoi profumi rimandano al melograno, alla scorza d’arancio e ai fiori di ginestra. In bocca il sorso è sapido, vivace e continuo, congedandosi con un finale segnato da una bella nota salina e tocchi agrumati.

