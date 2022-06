Tenute Lombardo, Doc Sicilia Catarratto Bianco d’Altura 2021

La cantina dei fratelli Gianfranco, Salvatore e Roberto Lombardo, si trova sostanzialmente al centro della Sicilia, tra San Cataldo e Caltanissetta ed ha cominciato a realizzare le proprie etichette in toto nel 2006. I vigneti aziendali occupano una superficie di 30 ettari, dove viene allevato soprattutto il Nero d’Avola, per la componente rossista della produzione, insieme a Catarratto e Grillo, per quella bianchista, quest’ultimi coltivati negli appezzamenti più elevati, dove le vigne arrivano anche a 600 metri di altezza sul livello del mare, ma non manca anche qualche mirata digressione sui vitigni internazionali. Le bottiglie commercializzate sono in media 120.000, con l’aggiunta, nel recente passato, anche di una produzione spumantistica, e contano su una cifra stilistica fatta di franchezza e bevibilità agile, ma anche di intensità e rimandi mediterranei. Nel 2013, è stata completata la ristrutturazione di “Sua Altezza” un antico casolare che è diventato il simbolo del lavoro della famiglia Lombardo, dove è possibile assaggiare i vini guardando uno strepitoso panorama. Il Bianco d’Altura 2021 è vino ben profilato al gusto e sfaccettato al naso, dove i profumi di erbe aromatiche e di frutta a polpa bianca si alternano a quelli degli agrumi, con tocchi balsamici a rifinitura. Avvolgente il sorso, fragrante, polposo e di continua sapidità, dal finale piacevolmente ammandorlato.

