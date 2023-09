Tenute Mannino, Etna Rosso Placo 2020

Tenute Mannino è una realtà produttiva etnea che comprende la Tenuta del Gelso (che ospita la produzione olivicola e agrumicola aziendale), Pietra Marina (incastonata nel cuore di Castiglione di Sicilia, sul versante Nord dell’Etna a 550-600 metri sul livello del mare, dove si coltivano le varietà a bacca rossa) e Le Sciarelle (posta a 450 metri sul livello del mare nei pressi di Viagrande sul versante Sud-Est dell’Etna, dove si concentra la produzione di uve a bacca bianca Carricante e Catarratto), per un totale di 10 ettari a vigneto coltivati sul vulcano, per una produzione complessiva di 30.000 bottiglie. A condurre questo progetto, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, ci sono Giuseppe Mannino - presidente del Consorzio Vini Etna Doc nel decennio 2008/2018 - e suo figlio Giorgio. Nel portafoglio etichette troviamo un Carricante e un Nerello Mascalese in purezza, l’Etna rosato “Arì”, l’Etna bianco “Aurantica”, lo spumate rosato e il Brut “Caterina di Plachi”, l’Etna rosso “Vasadonna”, l’Etna rosso Riserva “Placo” e l’Etna rosso “Placo”. Quest’ultimo, nella versione 2020 maturata per 24 mesi in tonneau e legno grande, possiede profumi ben centrati di piccoli frutti rossi e fiori di ginestra, con rimandi alla pietra focaia e cenni affumicati e speziati; in bocca, il sorso è lieve, profondo e ben profilato, dallo sviluppo succoso e sapido e dal finale intenso su toni agrumati.

