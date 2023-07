Tenute Orestiadi, Doc Sicilia Zibibbo Bahar 2022

Lo Zibibbo Bahar fa parte della linea aziendale “La Selezione” - vini in purezza ottenuti dalle uve di particolari vigneti della Valle del Belìce - composta dal Nissim (Grillo), Kemar (Catarratto), Adeni (Perricone), Mazal (Frappato) e Douar (Nero d’Avola). La versione 2022, maturata per 3 mesi in acciaio, ha colore giallo paglierino brillante ad anticipare un profilo olfattivo dai tratti fruttati che rimandano alla pesca e al melone, con tocchi floreali a rifinitura. In bocca, il sorso è sapido, dallo sviluppo vivace e dal finale intenso. Il Gruppo Cantine Ermes-Tenute Orestiadi, cantina sociale da oltre 2.000 soci che conta su 9.000 ettari vitati, di cui 2.500 a biologico e presieduta da Rosario Di Maria, opera soprattutto nella Valle del Belìce, anche se è presente in altre parti della Sicilia, per esempio sull’Etna. Tenute Orestiadi è un progetto che nasce su impulso dell’omonima Fondazione che ha sede a Gibellina e rappresenta, dal punto di vista viticolo ed enologico, la linea di punta di questa realtà produttiva in grande espansione, che sforna 1.200.000 bottiglie in media (mentre la casa madre Cantine Ermes ne produce 9.000.000). Tenute Orestiadi si muove nel solco della valorizzazione soprattutto dei vitigni locali dal Grillo al Catarratto, dall’Inzolia al Moscato, dal Nerello Mascalese al Nero d’Avola, con qualche, evidentemente, immancabile, digressione sui vitigni internazionali.

