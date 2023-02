Tenute Silvio Nardi, Docg Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2018

Ad occupare il ruolo di vino bandiera aziendale resta saldamente il Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara, realizzato per la prima volta nel 1995 e ottenuto nel versante che corre vicino a Castelnuovo dell'Abate. La versione 2018, la prima prodotta dal nuovo vigneto Manachiara, impiantato 17 anni fa con barbatelle di soli cloni aziendali, evidenzia un profilo olfattivo dal fruttato rigoglioso con tocchi di erbe aromatiche e cenni speziati ed affumicati a rifinitura. In bocca, il vino ha sviluppo succoso e intenso, con il frutto che torna al retrogusto, terminando con un finale ampio su toni di nuovo speziati e rimandi balsamici. Se fu l'imprenditore umbro Silvio Nardi, addirittura negli anni Cinquanta del secolo scorso, in qualche modo a scommettere “ante litteram” su Montalcino, poi tra i soci fondatori del Consorzio del Brunello di Montalcino nel 1967, è stata sua figlia Emilia a condurre, a partire dai primi anni Novanta, l'azienda di famiglia tra le cantine più significative della zona. Oggi Tenute Silvio Nardi è una realtà rilevante anche in termini numerici, forte di 80 ettari a vigneto per una produzione di 250.000 bottiglie. I vigneti sono suddivisi tra le tenute di Manachiara, nel settore orientale della denominazione e Casale del Bosco nel versante nord-ovest, coprendo quindi due zone profondamente differenti dell’areale, in cui il Sangiovese si esprime con accenti diversi.

