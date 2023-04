Tenute Stefàno, Salento Igt Negroamaro Tacco Rosa 2022

Tacco Rosa è un vino rosato pugliese prodotto da uve Negroamaro, frutto della passione per la sua terra dell'ex-senatore Dario Stefàno, da cinque anni produttore vitivinicolo nell'areale di Cellino San Marco (BR), all'interno della DOC del Negroamaro. Tacco Rosa 2022, degustato nella sua quarta annata produttiva sotto la regia di Riccardo Cotarella - che sin dall'inizio ha collaborato nell'avventura vitivinicola di Stefàno - offre fragranze olfattive più forti e coinvolgenti rispetto alle precedenti edizioni “che derivano da una vendemmia ottimale - spiega Stefàno - e anche dall'affinamento della gestione del vino in cui siamo di anno in anno impegnati con Cotarella”. Quella del vignaiolo Stefàno è una missione culturale, “per raccontare le nostre tradizioni e la nostra identità”. E con il suo rosato Tacco Rosa, nome che riflette il colore del vino e il territorio di produzione sul Tacco d'Italia, ci riesce perfettamente. Tacco Rosa si presenta nel calice con un colore seducente, sul rosa delicato con sfumature leggermente aranciate. Al naso è intenso con sentori floreali e fruttati, mette in evidenza note di mela verde e uva spina. Assaggio succoso e fresco, di notevole piacevolezza e persistenza. È un vino conviviale, che sta in bocca benissimo, ottimo con il crudo di mare e la frittura di paranza. E nella primavera 2024, ha annunciato Stefàno, arriveranno le bollicine di negroamaro in purezza.

(Cristina Latessa)

