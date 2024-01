Tenute Tozzi, Doc Romagna Sangiovese Superiore Iko 2020

È un Sangiovese di Romagna riservato, l’Iko 2020. Per lo meno inizialmente, quando concede giusto qualche nota di sottobosco e di spezie dolci. Concesso il giusto tempo di ossigenazione (o confidenza), si arricchisce di profumi più lievi, dolci e gioiosi: amarena, ribes rossi, violetta, nespolo giapponese. Al palato riflette questo suo carattere aggraziato: la sapidità è pepata, c’è un’aderenza perfetta a bilanciare la sua matericità, e un’acidità agrumata che accompagna il sorso su note di caramella alla viola. È simpatico che il vino sia riservato come la persona a cui è dedicata. Iko, infatti, sta per Federico: è l’unico ragazzo (riflessivo) dei 5 nipoti che fanno parte della famiglia Tozzi e che contribuiscono a gestire e vivacizzare l’azienda; proprio a loro (oltre che a nonno Franco, ovviamente) sono dedicate le principali etichette della cantina. C’è innanzitutto Virginia Lo Rizzo, che insieme a sua sorella Agata per la parte comunicazione e poi a Natalia, Federico e la piccola Allegra, ha accolto l’eredità del nonno Franco, fatta di campi di viti, di olivi Nostrana e di frutteti e di un allevamento di Mora Romagnola, custoditi lungo la Vena del Gesso Romagnola di Casola Valsenio (a sud-ovest da Imola e Faenza). Al piacere di fare vino in Romagna, si è nel tempo aggiunto il progetto etneo, dove nei pressi di Solicchiata coltivano uve bianche e nere locali, insieme agli oliveti con cultivar di Randazzese e Nocellara.

